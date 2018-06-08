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Глава Сбербанка ополчился на деньги в карманах

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Герман Греф

На фоне распространения бесконтактных платежей и возможностей мобильных телефонов использование наличных денег становится анахронизмом. Об этом в пятницу, 8 июня, заявил глава Сбербанка России Герман Греф, сообщает ТАСС.

По его словам, через терминалы Сбербанка совершается более миллиона транзакций в час. При этом 97 процентов терминалов кредитной организации поддерживают функцию бесконтактных платежей.

«Вы можете практически в любой точке страны рассчитаться с помощью Apple Pay, или системы Android, или системы Microsoft, даже не используя свою карточку. Собственно говоря, наличие кэша (наличных денег — прим. «Ленты.ру») в кармане становится уже анахронизмом, потому что буквально все можно сделать с помощью вашего мобильного устройства», — сказал топ-менеджер.

В декабре 2017 года Греф заявил, что Сбербанк в ближайшие годы не откажется от взимания комиссии с клиентов банка при переводах между региональными филиалами кредитной организации. По словам Грефа, комиссия — это серьезный доход и большие деньги, лишиться которых банк пока не может.

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