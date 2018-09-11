Застройщики рассказали о доверчивости покупателей квартир

Более трети покупателей недвижимости при выборе объекта для покупки опираются в первую очередь на рекомендации родных и знакомых. Такие данные содержатся в маркетинговом исследовании компании RDI, материалы которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Именно личные рекомендации оказались первым по важности для покупателей фактором при выборе жилья в новостройке. «До сих пор самым действенным инструментом продаж первичной недвижимости является позитивный опыт родных и знакомых, ранее купивших квартиры у застройщика, так называемое сарафанное радио, — прокомментировала результаты исследования Олеся Ткаченко, директор по маркетингу и рекламе RDI. — Тем более что этот способ продвижения самый экономичный».

На втором месте, выявило исследование, находится возможность получить обратно часть средств, потраченных на покупку, либо на счет, либо в виде бесплатных опций и услуг. В число наиболее важных факторов вошли также прямые дисконты и различные стимулирующие акции от застройщика.

Согласно представленным летом 2017-го данным исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый четвертый житель России планирует в краткосрочной перспективе улучшить свои жилищные условия: купить либо построить новое жилье, сделать перепланировку или ремонт. Чаще всего подобные планы строят жители Москвы и Санкт-Петербурга, подчеркнули исследователи.

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