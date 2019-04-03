Россия захотела восстановить авиасообщение с Украиной

Росавиация призвала Украину провести переговоры по поводу полного возобновления авиасообщения на регулярной и чартерной основе между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение поступило в ответ на запрет кабинета министров Украины нерегулярного авиасообщения с Россией, принятого в целях защиты государственной безопасности.

В Росавиации уверены, что их предложение отвечает интересам обоих государств и авиапассажиров.

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Проектом, о котором стало известно в среду, 3 апреля, предлагается остановить все чартерные перелеты между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Решение приняли после того, как в МВД страны проанализировали поездку в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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