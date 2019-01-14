Киев решил нажиться на туристах

В Киеве с 2019 года ввели посуточный туристический сбор для постояльцев хостелов, отелей, квартир и апартаментов. Об этом сообщает «Вести Украина».

Начальник управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Антон Тараненко рассказал, что размер сбора еще не согласован. Предполагается, что сумма будет привязана к заработной плате. Для внутренних туристов она составит 0,5 процента от дохода, а для иностранцев — 5 процентов.

По мнению Тараненко, величину сбора нужно рассчитывать исходя из стоимости размещения. «Потому что пять процентов, например, для хостелов с ценой за ночь в 250 гривен — это много. Так же и для пятизвездочного отеля нужно определять ставку исходя из средней стоимости проживания в сутки», — пояснил он.

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Однако с нововведением согласились не все. Вице-президент Всеукраин­ской молодежной хостел-ассоциации Елена Иващенко уверена, что это негативно скажется на отрасли.

С 1 января 2019 года Турция ввела налог на безопасность для туристов. Он составляет 1,5 евро и будет взиматься с туристов по прилете в страну. Изначально власти планировали установить цену в два раза выше обозначенной, однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB настояла на снижении суммы сбора.

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