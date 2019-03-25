Британская компания предложила путешественникам тур по Донбассу

Британский онлайн-сервис путешествий Trip Advisor предложил туристам совершить экскурсию по Донбассу (Украина). Тур размещен на официальном сайте Trip Advisor.

В описании тура указывается, что у путешественников появится уникальная возможность исследовать зону конфликта России и Украины, увидеть разрушенные в ходе военных действий здания больниц и школ, пообщаться с местными жителями, сделать снимок в бронежилетах или шлеме и посетить бомбоубежища.

Помимо этого, туристам предлагают ознакомиться с ремесленным рынком, где можно купить изготовленные из керамики автоматы Калашникова и гранаты.

Стоимость экскурсии начинается от 25 тысяч рублей. Продолжительность тура — 18 часов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки государственного переворота. Киев считает Москву ответственной за вооруженный конфликт в Донбассе и регулярно вводит мотивированные этим решением санкции. На Украине Россия официально признана страной-агрессором. Эту позицию и режим санкций поддерживают страны Запада. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

Как заявила глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, за период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года зафиксировано наименьшее число жертв среди мирного населения за время конфликта в регионе.

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