Подсчитаны погибшие в войне мирные жители Донбасса

Глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер назвала количество мирных жителей, погибших в ходе конфликта в Донбассе. Ее слова передает агентство РИА Новости.

«В общем более трех тысяч гражданских лиц были убиты с начала конфликта и до девяти тысяч получили ранения», — рассказала она. По словам Фрейзер, в 2018 году миссия зафиксировала гибель 55 мирных жителей, 224 человека получили ранения. Глава миссии отметила, что этот показатель в два раза ниже, чем в 2017 году.

За период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года зафиксировано наименьшее число жертв среди мирного населения за время конфликта в регионе, рассказала Фрейзер. Двое мирных жителей погибли, еще 14 получили ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки государственного переворота. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

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