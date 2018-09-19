Названо число погибших с начала года мирных жителей в Донбассе

Жертвами боевых действий в Донбассе с 1 января по 17 сентября 2018 года стали более 180 человек. Об этом на брифинге в Луганске заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, передает РИА Новости.

«За этот год СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 182 жертвах среди мирного населения», — заявил Хуг.

Он уточнил, что 34 человека погибли и 148 получили ранения. Из них от подрывов на неразорвавшхся боеприпасах пострадали 62 человека.

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Вооруженный конфликт в Донбассе длится пятый год. В апреле 2014 год украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В апреле 2018 года ООН сообщило, что с начала конфликта в Донбассе погибли две с половиной тысячи мирных жителей и более девяти тысяч получили ранения. При этом по данным разведки ФРГ за 2015 год, жертвами конфликта в Донбассе стали 50 тысяч человек.

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