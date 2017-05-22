Российская компания организовала туры в ДНР

Туристическая компания из Ростовской области начала продажу путевок в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). По данным издания 161.ru, трехдневный автобусный тур получил название «Донецк Непокоренный».

Стоимость путевки составляет 20 тысяч рублей. За эти деньги путешественникам обещают показать места боев, стадион «Донбасс Арена», исторические памятники и другие достопримечательности.

Первая остановка в поездке — «Саур-Могила», курган, где во время Великой Отечественной воны располагались укрепления Миус-фронта. Памятник был разрушен в ходе ожесточенных боев в 2014 году. Также туристы смогут попасть в стрелковый тир.

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В компании уточнили, что инициатива организации тура принадлежала партнерам фирмы из ДНР.

Отмечается, что на данный момент программа не пользуется большой популярностью, в основном организуются индивидуальные туры.

Летом 2016 года сообщалось, что в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) намерены разработать экскурсионные маршруты по местам боев в Донбассе. Власти республики намеревались привлечь к реализации проекта под названием «По местам боевой славы ЛНР» учащихся местных вузов.