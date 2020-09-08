Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера

В суде так и не было предоставлено ни одного прямого доказательства вины актера Михаила Ефремова в смертельном ДТП. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС.

По его словам, на руле машины не обнаружили отпечатков пальцев артиста, эксперты нашли только эпителий Ефремова. Адвокат отметил, что несколько свидетелей сначала утверждали, что в машине было двое человек, а потом изменили показания, что вызывает сомнения. Пашаев также добавил, что некоторые свидетели путались том, что говорили на суде. Он также возмутился, что женщина, которая находилась в 70 метрах от места ДТП, смогла опознать Ефремова по затылку.

Помимо этого, юрист заявил об отсутствии видеозаписей с места аварии в хорошем качестве.

Ранее Пашаев объяснил свою тактику защиты на суде. По его словам, признание актером вины на начальном этапе «ничего бы не дало». Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.

Приговор по делу Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, будет оглашен 8 сентября. Пашаев 5 сентября заявлял, что его подзащитному грозит от шести до восьми лет колонии общего режима.

Сам актер в последнем слове 3 сентября назвал алкоголь злом и пообещал «не отмазываться».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.