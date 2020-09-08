Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей

Актер Михаил Ефремов приехал без вещей в Пресненский суд Москвы, где должно состояться оглашение приговора по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

В руках артиста только папка с документами.

Группа поддержки встречала его у здания суда выкриками «Миша не виноват». Видео публикует «КП» в своем Telegram-канале.

Прокурор запросил для него 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса Ефремов отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании признал себя виновным.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в содеянном, а затем заявил, что ничего не помнит. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.

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