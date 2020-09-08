Роднина прокомментировала приговор Ефремову

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала приговор актеру Михаилу Ефремову, получившему восемь лет в исправительной колонии общего режима. Ее слова приводит Sport24.

«Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, вы это знаете? Вот и сделайте выводы! Он что не совершил смертельный наезд?» — высказалась Роднина.

8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП на Садовом кольце. Кроме того, после выхода на свободу актер три года не сможет садиться за руль. Защита Ефремова обжалует приговор.

Смертельная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.