Оценено состояние здоровья Ефремова для отбывания наказания в колонии

Оценено состояние здоровья осужденного на восемь лет лишения свободы Михаила Ефремова: актер не имеет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительной системе.

«Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии. По имеющейся информации, его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», — приводит агентство слова собеседника.

Еще один источник в медицинских кругах рассказал, что Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких.

8 сентября Ефремов был определен в следственный изолятор №5, известный как «Водник», который расположен на севере Москвы.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП, которое произошло 8 июня в центре столицы. Он также лишен водительских прав на три года. Суд удовлетворил требование о взыскании с Ефремова 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Защита обжалует приговор.