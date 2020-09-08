Определен изолятор для осужденного Ефремова

Осужденный на восемь лет лишения свободы актер Михаил Ефремов определен в следственный изолятор №5, известный как «Водник», который расположен на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-каналу LIfe Shot источник.

При поступлении в СИЗО артист пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения, сообщили ТАСС в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП, которое произошло 8 июня в центре столицы. Он также лишен водительских прав на три года. Суд удовлетворил требование о взыскании с Ефремова 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

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