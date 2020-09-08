Охлобыстин прокомментировал приговор Ефремову

Иван Охлобыстин прокомментировал приговор его коллеге Михаилу Ефремову. Актер опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте.

«Ну, что все довольны!? 8 лет», — говорилось в подписи к посту с кадром из фильма Тодда Филлипса «Джокер» (орфография и пунктуация автора сохранена). Позднее актер удалил публикацию.

В беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» Охлобыстин назвал решение суда по делу Михаила Ефремова «болезненным».

Накануне приговора Ефремову Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать его друга и коллегу с помощью президентского указа. Актер полагал, что Ефремов «потворствовал прозападно настроенной либеральной общественности».

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы. Также после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжалует приговор.

Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров погиб.