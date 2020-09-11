Пашаев заявил о «подставе» Ефремова близким человеком

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитного Михаила Ефремова подставил другой человек. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, «очень близкий человек» предложил актеру признать вину, потому что в этом случае Ефремову «ничего не будет». Пашаев отказался раскрывать его личность, уточнив лишь, что это мужчина, который позднее выступал в суде.

Собеседник адвоката пришел к выводу, что речь идет о Никите Высоцком. Пашаев не стал комментировать это суждение.

9 сентября стало известно, что актер, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, заявил, что адвокат Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Как пояснила член ОНК Ева Меркачева, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил его на эти восемь лет».

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.