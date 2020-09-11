Адвокат Ефремова прокомментировал нападки в свой адрес

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, ответил на звучавшие в его адрес нападки и угрозы лишения его адвокатского статуса. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в Telegram-канале Daily Storm.

«Общественное мнение меня не кормит и Ефремова не кормит», — заявил Пашаев. По его мнению, осуждать его имеют право лишь профессиональные адвокаты.

Говоря об опасениях в связи с возможной потерей статуса адвоката, Пашаев заметил, что «в юриспруденции статус неважен», и для ведения гражданских, арбитражных и международных дел адвокатский статус не требуется. При этом Пашаев признал, что он ему очень дорог. «Ну, лишат и лишат», — сказал он.

Ранее Пашаев ответил на обвинения в нарушении профессиональной этики. По его словам, кодекс адвокатской этики в России излишне жесткий.

10 сентября Минюст России предложил прекратить статус адвоката Пашаева. Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что в его работе были выявлены нарушения нескольких статей кодекса профессиональной этики.

Эльмана Пашаева трижды лишали адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания. Кроме того, он получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).

9 сентября в общении с правозащитниками актер Михаил Ефремов рассказал, что Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии, и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы при апелляции.

Авария с участием автомобиля артиста произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб.