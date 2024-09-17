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08:30, 17 сентября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о деле задержанного за мошенничество экс-адвоката Пашаева

Shot: на Пашаева вышли после проверки законности контракта Блиновского с МО

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На бывшего адвоката Эльмана Пашаева вышли после проверки законности заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Контракт Блиновского начали проверять в апреле. По предварительным данным, отправку мужа известной блогерши в зону спецоперации хотели использовать в суде для изменения ей меры пресечения — защита пыталась перевести Блиновскую под домашний арест, так как ее дети остались без родителей. Однако это не сработало.

Ранее сообщалось о задержании Пашаева. По версии следствия, в феврале 2024 года он встретился в Москве с Алексеем Блиновским и за крупное вознаграждение предложил освободить его и Елену Блиновскую от уголовной ответственности. В результате экс-адвокат получил деньги. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пашаева лишили статуса в 2020 году после требования Минюста наказать адвокатов, участвовавших в деле о ДТП, совершенном Михаилом Ефремовым.

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