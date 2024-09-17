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07:32, 17 сентября 2024Силовые структуры

Дело о мошенничестве возбудили в отношении бывшего адвоката Пашаева

СКР возбудил дело по статье о мошенничестве в отношении экс-адвоката Пашаева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. По данным ведомства, в феврале 2024 года он встретился в Москве с Алексеем Блиновским и заявил, что за крупное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и Елену Блиновскую от ответственности по возбужденному уголовному делу в отношении них. После этого экс-адвокат получил деньги в особо крупном размере.

Ранее стало известно о задержании Пашаева. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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