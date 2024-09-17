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09:05, 17 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма вознаграждения экс-адвокату Пашаеву от Блиновского

Экс-адвокат Пашаев получил от Блиновского более миллиона рублей

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший адвокат Эльман Пашаев получил от Алексея Блиновского более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, деньги Пашаев получил в феврале в Москве. Взамен он обещал освободить из СИЗО блогера Елену Блиновскую и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Сообщается, что в начале сентября экс-адвокат находился в зоне спецоперации, а по возвращении в Москву его задержал Военный следственный комитет.

В отношении Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пашаева лишили статуса в 2020 году после требования Минюста наказать адвокатов, участвовавших в деле о ДТП, совершенном актером Михаилом Ефремовым.

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      Илона Палей
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