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10:37, 17 сентября 2024Силовые структуры

Вопрос по мере пресечения бывшему адвокату Пашаеву возложили на военный суд

Военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву по делу о мошенничестве
Начало событий в новости Раскрыта сумма вознаграждения экс-адвокату Пашаеву от Блиновского

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Военный суд в среду, 18 сентября, рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Юрист является военнослужащим, поэтому принятие решения по соответствующему ходатайству возложили на военный суд.

В настоящее время с Пашаевым проводятся следственные действия. Он получил от Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, более миллиона рублей. Экс-адвокат обещал освободить из СИЗО блогершу и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

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      Любовь Ширижик
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