Адвокат рассказал о последствиях задержания Пашаева для семьи Блиновских

Адвокат Багатурия: Блиновские могут попытаться вернуть отданные Пашаеву деньги

Адвокат Вадим Багатурия рассказал о последствиях задержания Эльмана Пашаева для семьи Блиновских. Интервью с ним публикует «Комсомольская правда».

Багатурия сказал, что самим супругам Блиновским задержание Пашаева ничем не грозит, если только у Пашаева нет аудиозаписи, на которой он мог обсуждать с Блиновским передачу взятки.

«Если Блиновский под запись не говорил что-то вроде того: даю тебе столько-то денег, отнеси их в Следственный комитет, суд или прокуратуру, реши мой вопрос, дай взятку такому-то и вот тебе за это вознаграждение», — пояснил адвокат.

Он отметил, что в этом случае муж королевы марафонов мог бы попасть под статью о покушении на дачу взятки. Но если сам Пашаев что-то пообещал Блиновским, получил от них деньги для того, чтобы решить вопрос под видом юридических услуг, то это чистое мошенничество, отметил Багатурия. По его словам, в этом случае супруги могут подать гражданский иск к Пашаеву и потребовать вернуть отданные ему деньги.

Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве за мошенничество и неуплату налогов. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Следствие подозревает его в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. 18 сентября будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.