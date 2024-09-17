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10:16, 17 сентября 2024Силовые структуры

Бывший адвокат Ефремова и юрист Блиновских задержан за мошенничество и неуплату налогов. Ему грозит до десяти лет тюрьмы

Экс-адвокату Пашаеву грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший адвокат Эльман Пашаев задержан в Москве. Как сообщили в Следственном комитете (СК) России, против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, подозреваемый в феврале пообещал Алексею и Елене Блиновским, что за крупное вознаграждение он якобы сможет освободить их от уголовной ответственности.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Экс-адвокату грозит до десяти лет тюрьмы.

Пашаев задолжал налоговой более 700 тысяч рублей

Пашаева также разыскивает Федеральная налоговая служба (ФНС). Как выяснилось, он задолжал государству более 707 тысяч рублей. Также стало известно, что долг в размере 923 тысяч рублей имеется и у его супруги. 16 сентября по запросу налоговиков были приостановлены операции по счетам юридической компании Пашаева «Эльман Групп» за неуплату налогов. Сайт компании также закрыт.

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Пашаев лишился статуса адвоката в 2020 году. Такая мера была принята после требования Минюста наказать адвокатов, участвовавших в деле о ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Пашаев предлагал Ефремову «купить свидетелей» для суда

Актер Михаил Ефремов, совершивший в 2020 году смертельное ДТП и осужденный на 7,5 лет лишения свободы, раскрыл подробности работы с Пашаевым, который на тот момент представлял интересы артиста в суде. По словам Ефремова, экс-адвокат предлагал ему «купить свидетелей» для суда.

Так, Пашаев уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели актера за рулем внедорожника.

Фото: пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости

Позже Пашаев прокомментировал эти заявления. «Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник», — объяснил адвокат. По словам Пашаева, Ефремов вообще не мог знать о подкупе, потому что «сидел под домашним арестом».

После лишения статуса адвоката Пашаев отправился на СВО

Весной 2024 года юрист заявил, что служит в зоне специальной военной операции (СВО) вместе с Алексеем Блиновским.

В апреле стало известно, что Пашаев получил ранение. Группа военнослужащих, в которой также находился правозащитник, была окружена и попала под обстрел и налет дронов в районе Угледара в Донецкой народной республике.

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Позже Пашаев рассказал, что не помнит момент ранения. «Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело. Еще операция была в госпитале», — заявил он, добавив, что после восстановления хочет сразу вернуться на СВО.

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      Маргарита Миронова
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