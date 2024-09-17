Экс-адвокат Пашаев задолжал государству 707 тысяч рублей налогов

ФНС разыскивала экс-адвоката Пашаева за неуплату налогов на 707 тысяч рублей

Начало событий в новости Раскрыта сумма вознаграждения экс-адвокату Пашаеву от Блиновского

Федеральная налоговая служба (ФНС) разыскивает бывшего адвоката Эльмана Пашаева в связи с задолженностью государству. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юристу вменяется неуплата налогов на сумму 707 тысяч рублей. По запросу налоговиков приостановлены операции по счетам неплательщика. Сайт юридической компании Пашаева закрыт.

По данным Shot, задолженность перед ФНС также имеется и у его супруги — 923 тысячи рублей.

Пашаев был задержан по уголовному делу о мошенничестве — он получил от Алексея, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, более миллиона рублей. Экс-адвокат обещал освободить из СИЗО Блиновскую и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Решается вопрос об избрании Пашаеву меры пресечения.