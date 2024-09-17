Задержанный за аферу бывший адвокат Пашаев задолжал 39 миллионов рублей

Экс-адвокат Пашаев, задержанный за мошенничество, задолжал 39 млн рублей

Начало событий в новости Экс-адвокат Пашаев задолжал государству 707 тысяч рублей налогов

Заподозренный в мошенничестве бывший адвокат Эльман Пашаев задолжал более 39 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Из имеющихся у агентства документов следует, что основной долг юриста составляет 36,5 миллиона рублей, 2,5 миллиона рублей — исполнительский сбор.

Федеральная налоговая служба (ФНС) разыскивает Пашаева в связи с задолженностью государству. Неуплата налогов составляет 707 тысяч рублей. По запросу налоговиков приостановлены операции по счетам неплательщика. Сайт юридической компании Пашаева закрыт.

Задолженность перед ФНС также имеется и у его супруги — 923 тысячи рублей.

Пашаев был задержан по уголовному делу о мошенничестве — он получил от Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, более 45 миллионов рублей. Экс-адвокат обещал освободить из СИЗО Блиновскую и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.