Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 17 сентября 2024Силовые структуры

Задержанный за аферу бывший адвокат Пашаев задолжал 39 миллионов рублей

Экс-адвокат Пашаев, задержанный за мошенничество, задолжал 39 млн рублей
Начало событий в новости Экс-адвокат Пашаев задолжал государству 707 тысяч рублей налогов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Заподозренный в мошенничестве бывший адвокат Эльман Пашаев задолжал более 39 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Из имеющихся у агентства документов следует, что основной долг юриста составляет 36,5 миллиона рублей, 2,5 миллиона рублей — исполнительский сбор.

Федеральная налоговая служба (ФНС) разыскивает Пашаева в связи с задолженностью государству. Неуплата налогов составляет 707 тысяч рублей. По запросу налоговиков приостановлены операции по счетам неплательщика. Сайт юридической компании Пашаева закрыт.

Задолженность перед ФНС также имеется и у его супруги — 923 тысячи рублей.

Пашаев был задержан по уголовному делу о мошенничестве — он получил от Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, более 45 миллионов рублей. Экс-адвокат обещал освободить из СИЗО Блиновскую и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины. Он готовил покушение на руководителя оборонного предприятия

      Один из крупнейших производителей чипов перестанет инвестировать в Европу

      Раскормленный кот Крошик похудел еще на полкилограмма

      Ушел из жизни снявший «Место встречи изменить нельзя» режиссер

      Раскрыты суточные потери украинских войск

      Армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины

      ФСБ начала поиск подельников ликвидированного в Свердловской области агента ГУР

      В России предупредили Запад о последствиях ударов дальнобойным оружием вглубь страны

      «Чайка-камикадзе» погнула винт российского самолета с пассажирами

      Россиянка стала получать штрафы за чужую машину с такими же номерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше