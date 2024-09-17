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08:40, 17 сентября 2024Силовые структуры

Назван возможный срок для бывшего адвоката Эльмана Пашаева

Пашаеву грозит до 10 лет тюрьмы по делу об освобождении Блиновских

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Юристу грозит до десяти лет тюрьмы. Его подозревают по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев пообещал Алексею Блиновскому освободить его и Елену Блиновскую, известную как «Королева марафонов», от ответственности по возбужденному уголовному делу. После этого экс-адвокат получил от них крупную сумму денег.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пашаев лишился статуса адвоката в 2020 году. Такая мера была принята после требования Минюста наказать адвокатов, участвовавших в деле о ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Позднее юрист отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). В апреле 2024 года стало известно, что он получил ранение. Группа военнослужащих, в которой также находился правозащитник, была окружена и попала под обстрел и налет дронов в районе Угледара в Донецкой народной республике. Позже сам Пашаев рассказал, что не помнит момент взрыва и ранения.

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      Марина Совина
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