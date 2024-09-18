Бывшего адвоката Пашаева доставили в военный суд

В Москве экс-адвокат Эльман Пашаев доставлен в Военный гарнизонный суд

Бывший адвокат Ефремова и юрист Блиновских задержан за мошенничество и неуплату налогов. Ему грозит до десяти лет тюрьмы

Начало событий в новости Бывший адвокат Ефремова и юрист Блиновских задержан за мошенничество и неуплату налогов. Ему грозит до десяти лет тюрьмы

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева доставили в Военный гарнизонный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня ему будет избрана мера пресечения.

Пашаев был задержан 17 сентября. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, подозреваемый в феврале пообещал Алексею и Елене Блиновским, что за крупное вознаграждение он якобы сможет освободить их от уголовной ответственности. Следствие подозревает экс-адвоката в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей.