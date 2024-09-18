Судебные слушания по аресту бывшего адвоката Пашаева решили закрыть от прессы

Суд в закрытом режиме решит вопрос об аресте экс-адвоката Пашаева

Начало событий в новости Бывшего адвоката Пашаева доставили в военный суд

Московский гарнизонный военный суд решил в закрытом режиме рассматривать ходатайство следствия об аресте бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает ТАСС.

Мотивы такого решения судьи не раскрываются. Прессу не пустили в зал заседаний.

Конвой доставил юриста в здание суда.

О задержании Пашаева стало известно 17 сентября. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. По версии следствия, подозреваемый в феврале пообещал Алексею и Елене Блиновским, что за крупное вознаграждение он сможет освободить их от уголовной ответственности.

Позднее сообщалось, что экс-адвоката шесть раз лишали статуса правозащитника. Пять раз Пашаеву удавалось оспорить это решение.