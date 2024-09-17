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15:01, 17 сентября 2024Силовые структуры

Задержанного за аферу Пашаева шесть раз лишали статуса адвоката

Минюст России: Пашаева шесть раз лишали статуса адвоката

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Заподозренного в аферах бывшего адвоката Эльмана Пашаева шесть раз лишали статуса правозащитника. Об этом сообщается в реестре адвокатов Минюста России.

Пять раз Пашаеву удавалось оспорить это решение. Почти каждый раз он восстанавливал статус адвоката в разных регионах. Мужчина был зарегистрирован как адвокат в Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, по два раза в Москве и Северной Осетии.

О задержании Пашаева стало известно 17 сентября. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей.

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