Задержанного за аферу Пашаева шесть раз лишали статуса адвоката

Минюст России: Пашаева шесть раз лишали статуса адвоката

Заподозренного в аферах бывшего адвоката Эльмана Пашаева шесть раз лишали статуса правозащитника. Об этом сообщается в реестре адвокатов Минюста России.

Пять раз Пашаеву удавалось оспорить это решение. Почти каждый раз он восстанавливал статус адвоката в разных регионах. Мужчина был зарегистрирован как адвокат в Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, по два раза в Москве и Северной Осетии.

О задержании Пашаева стало известно 17 сентября. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей.