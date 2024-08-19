Михаил Ефремов может скоро выйти на свободу. Почему его адвокаты так уверены в успехе?

Актер Михаил Ефремов может выйти на свободу в декабре из-за риска инсульта

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, может выйти по условно-досрочному освобождению (УДО) уже к Новому году, утверждает источник Telegram-канала Shot.

Отмечается, что защита уже подготовила новое ходатайство. При этом, несмотря на несколько нарушений режима Ефремовым в ИК, адвокаты почти не сомневаются в УДО. Причина — во множестве медицинских справок, в которых установлены как ранее поставленные 60-летнему актеру диагнозы, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками. Актер, в частности, страдает головными болями из-за транзиторных ишемических атак. Именно из-за этого заболевания Ефремову однажды стало плохо в зале заседания. Адвокаты актера будут настаивать на том, что нахождение в ИК приведет того к инсульту.

Ефремов отсидел уже 3,5 года из 7,5. Ранее защита уже пыталась добиться его освобождения по УДО, но из-за нарушений внутреннего распорядка в этом было отказано.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о его освобождении из тюрьмы в декабре

В беседе с РЕН ТВ адвокат артиста Юрий Падалко опроверг эти данные. Источник телеканала также рассказал, что защитники Ефремова уже долгое время готовят документы для прошения об УДО, но пока они не поданы.

Также собеседник РЕН ТВ уточнил, что Ефремова регулярно осматривают врачи медсанчасти колонии. У актера проблемы с челюстью и зубами. Представители Ефремова пока занимаются сбором медицинских справок, которые также могут быть использованы при подаче документов на УДО. Также источник не подтвердил данные о том, что актер страдает от головных болей и головокружения.

Подруга Ефремова рассказала о его серьезных проблемах со здоровьем

Ресторатор Татьяна Беркович заявила, что Ефремов выглядит и чувствует себя на 80.

У него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде Татьяна Беркович ресторатор, подруга Михаила Ефремова

Она также отметила, что самым страшным наказанием для актера является его собственное.

Семья жертвы ДТП высказалась о перспективе УДО актера

Как писал Mash, родственники против условно-досрочного освобождения актера и хотят, чтобы тот отсидел полный срок. Семья Сергея Захарова, как отмечается, до сих пор не простила звезду и не планирует поддерживать очередное его ходатайство об УДО. Они, в частности, объясняют это тем, что ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились лично. Это сделали лишь друзья артиста.

Уточнялось, что сам Ефремов хотел выйти с пострадавшими на связь — по данным Mash, он собирался написать письмо с извинениями и передать его семье через адвоката.

Ефремов собирался подать на очередное УДО в сентябре 2024 года. 24 апреля ему отказали в досрочном освобождении, что было связано с нарушением им режима пребывания в колонии Белгородской области.