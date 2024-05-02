Подруга Ефремова рассказала о его серьезных проблемах со здоровьем в тюрьме

Подруга Ефремова Беркович: в тюрьме актер страдает от тяжелейшего заболевания

Подруга российского актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП, ресторатор Татьяна Беркович рассказала о серьезных проблемах артиста со здоровьем в тюрьме. Об этом сообщает StarHit.

По ее словам, сейчас 60-летний Ефремов выглядит и чувствует себя на 80.

«У него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», — подчеркнула Беркович.

Ресторатор добавила, что самым страшным наказанием для актера является его собственное: «И то, что было во время суда… Он настолько был растерян. И это такое стечение обстоятельств. И, знаете, вот есть люди, которые говорят вот там этот плохой, тот плохой. Никто не хотел плохого».

Ранее стало известно, что Ефремов подаст на очередное условно-досрочное освобождение (УДО) в сентябре 2024 года.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.