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12:29, 28 апреля 2024Силовые структуры

Актер Михаил Ефремов подаст на очередное УДО

Mash: осужденный за ДТП актер Ефремов снова подаст на УДО в сентябре 2024 года

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов подаст на очередное условно-досрочное освобождение (УДО) в сентябре 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ефремову нужно, что комиссия согласовала прошение и отправила положительное заключение в суд. Либо актер может подать заявление об УДО в Алексеевский районный суд, и если он примет положительное решение, то Ефремов сможет покинуть колонию. Однако такой вариант маловероятен, учитывая судебную практику и мнение колонии, отмечает канал.

24 апреля Ефремову отказали в УДО. Стало известно, что отказ связан с нарушением им режима пребывания в колонии Белгородской области, где он отбывает наказание.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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      Екатерина Кашурникова
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