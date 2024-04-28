Актер Михаил Ефремов подаст на очередное УДО

Mash: осужденный за ДТП актер Ефремов снова подаст на УДО в сентябре 2024 года

Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов подаст на очередное условно-досрочное освобождение (УДО) в сентябре 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ефремову нужно, что комиссия согласовала прошение и отправила положительное заключение в суд. Либо актер может подать заявление об УДО в Алексеевский районный суд, и если он примет положительное решение, то Ефремов сможет покинуть колонию. Однако такой вариант маловероятен, учитывая судебную практику и мнение колонии, отмечает канал.

24 апреля Ефремову отказали в УДО. Стало известно, что отказ связан с нарушением им режима пребывания в колонии Белгородской области, где он отбывает наказание.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.