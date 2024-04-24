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08:12, 24 апреля 2024Силовые структуры

Осужденному за ДТП актеру Михаилу Ефремову отказали в досрочном освобождении

Осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову отказали в УДО
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Осужденному за смертельное ДТП российскому актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом в среду, 24 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По информации издания, отказ связан с нарушением актером режима пребывания в колонии Белгородской области, где он отбывает наказание. Проверка показала, что осужденный Ефремов получил выговор за то, что опоздал на обязательное мероприятие в колонии. В связи с этим прошение об УДО не отправили в Алексеевский районный суд.

4 марта администрация ИК-4 Белгородской области дала добро на условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП в центре Москвы, которое унесло жизнь водителя Сергея Захарова.

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      Владимир Седов
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