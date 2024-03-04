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15:29, 4 марта 2024Силовые структуры

Осужденному за ДТП актеру Ефремову дали добро на досрочное освобождение

Администрация ИК-4 дала согласие на УДО актера Ефремова
СюжетДТП в Москве:

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Администрация ИК-4 Белгородской области дала добро на условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП в центре Москвы, которое унесло жизнь водителя Сергея Захарова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На заседании руководства колонии, прошедшего 3 марта, было согласовано ходатайство об УДО, вместе с положительным заключением оно будет направлено в Алексеевский суд Белгородской области, который и должен окончательно решить вопрос о досрочном выходе артиста из мест лишения свободы.

2 февраля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы, член Совета по правам человека Алексей Мельников выразил надежду, что осужденному Ефремову удастся выйти на свободу.

«Я к Михаилу Олеговичу очень хорошо отношусь. Я надеюсь, что к нему система не будет предвзята. Если человек вел себя и характеризуется положительно, согласно правилам, тогда его отпустят. Я видел его активную вовлеченность в культурно-творческую деятельность колонии, я думаю, что он проявляет себя хорошо и характеризует себя хорошо. Я хотел бы, чтобы он вышел по УДО, и желаю ему этого», — поделился Мельников.

Ефремов отбыл в колонии больше половины срока. В 2023 году ему не одобрили первое прошение об УДО.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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      Любовь Ширижик
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