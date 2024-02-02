В ОНК высказались о возможности Ефремова покинуть тюрьму по УДО

Секретарь ОНК Мельников понадеялся на непредвзятое отношение к УДО Ефремова

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников в беседе с «Лентой.ру» выразил надежду, что российскому актеру Михаилу Ефремову удастся выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО).

«Я к Михаилу Олеговичу очень хорошо отношусь. Я надеюсь, что к нему система не будет предвзята. Если человек вел себя и характеризуется положительно, согласно правилам, тогда его отпустят. Я видел его активную вовлеченность в культурно-творческую деятельность колонии, я думаю, что он проявляет себя хорошо и характеризует себя хорошо. Я хотел бы, чтобы он вышел по УДО, и желаю ему этого», — поделился Мельников.

Ранее выразил надежду на то, что артист в скором времени выйдет из колонии, его коллега, актер Иван Охлобыстин. Он также отметил, что Ефремов многое переосмыслил, а худшее наказание для него — это его собственные терзания.

Артист сможет подать заявление об УДО в марте этого года. Если оно будет принято, то Ефремов окажется на свободе уже через полтора-два месяца.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.