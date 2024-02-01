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13:42, 1 февраля 2024Культура

Стало известно о возможном освобождении Ефремова из тюрьмы по УДО

SHOT: Ефремов может выйти из тюрьмы по УДО через полтора-два месяца

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Российский актер Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО). О возможном освобождении стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным портала, в марте этого года артист сможет подать соответствующее заявление. Если оно будет принято, то Ефремов окажется на свободе уже через полтора-два месяца.

Его коллега, актер Иван Охлобыстин, выразил надежду на то, что артист, которого он назвал профессионалом высокого уровня, выйдет из колонии в скором времени. Он также отметил, что Ефремов многое переосмыслил.

«Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает. Будем молиться», — подчеркнул Охлобыстин.

Ранее звезда «Интернов» сообщил об ухудшении здоровья Ефремова в тюрьме.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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      Анастасия Астахова
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