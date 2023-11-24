Охлобыстин сообщил об ухудшении здоровья Ефремова в тюрьме

Охлобыстин сообщил, что находящийся в тюрьме Ефремов стал насквозь больным

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал об ухудшении состояния здоровья его коллеги, артиста Михаила Ефремова, находящегося в тюрьме. Об этом он сообщил в разговоре с газетой «Аргументы и факты».

Кинематографист рассказал, что виновный в смертельном ДТП актер стал насквозь больным, хоть и старается держаться. Охлобыстин считает, что Ефремова нужно освободить из колонии.

Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал… К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже… Но для такого больного человека такой режим — это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода… Иван Охлобыстин о находящемся в тюрьме Михаиле Ефремове

Собеседник издания отметил, что молится за то, чтобы его товарищ получил условно-досрочное освобождение, однако никак не может на это повлиять. Актер подчеркнул, что после выхода из тюрьмы Ефремов вряд ли будет исполнять комедийные роли, при этом, по его мнению, освобождение Ефремова станет «большим подспорьем» в театральной среде, так как осужденный артист является прекрасным театральным режиссером.

«А как сейчас у него изменились взгляды! Это небо и земля. Все, что было нанесено звонкими девяностыми и кислыми нулевыми, вся эта мажористость и вседозволенность, все это улетело, осталось только человеческое…», — признался Охлобыстин.

Ранее российский рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что скучает по своему другу, актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание в колонии под Белгородом.