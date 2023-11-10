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20:24, 10 ноября 2023Культура

Сукачев признался в тоске по Ефремову

Музыкант Гарик Сукачев признался, что скучает по своему другу Михаилу Ефремову

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что скучает по своему другу, актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание в колонии под Белгородом. О тоске по товарищу исполнитель поведал в интервью для НСН.

«Безусловно, мне вообще Миши не хватает, а не только в плане кино или театра. Он один из самых близких моих друзей, мне не хватает его и в жизни, и в работе. Я несколько раз был у Миши, в том числе совсем недавно», — рассказал Сукачев. Он признался, что в настоящее время сам проходит через «непростые времена».

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов загадает на юбилей желание получить условно-досрочное освобождение (УДО). Ефремов отметит 60-летие 10 ноября. Отмечается, что на юбилей Ефремов созвонится со всей семьей.

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      Сергей Равин
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