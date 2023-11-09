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15:49, 9 ноября 2023Культура

Раскрыто желание находящегося в колонии Ефремова на юбилей

Находящийся в колонии Михаил Ефремов загадает желание освободиться по УДО

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание в колонии под Белгородом, загадает на юбилей желание получить условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом пишет KP.RU.

Ефремов отметит 60-летие 10 ноября. По данным издания, поклонники и друзья решили поздравить артиста, отправив ему рукописные послания. Также для актера заказали торт через ФСИН-магазин.

Отмечается, что на юбилей Ефремов созвонится со всей семьей. «Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — это его собственные терзания», — раскрыл изданию российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин.

Ранее отец телеведущего Ивана Урганта Андрей рассказал, что переписывается с Ефремовым.

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      Варвара Кошечкина
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