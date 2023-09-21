Отец Урганта рассказал о переписке с находящимся в колонии Ефремовым

Андрей Ургант рассказал о переписке с находящимся в колонии Михаилом Ефремовым

Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей рассказал, что переписывается с актером Михаилом Ефремовым, который отбывает наказание в колонии под Белгородом. Его цитирует телеканал RTVI.

Артист отметил, что их дружба с Ефремовым не прекратилась. «А почему я должен бросать его, если с ним случилась беда? Бросить легче всего», — сказал он. Ургант пожелал актеру «скорейшего освобождения» и подчеркнул, что Ефремов «уже заплатил дорогую цену за то чудовищное преступление, которое он совершил».

По словам Урганта, российский актер Сергей Гармаш тоже переписывается с Ефремовым и навещает его. «И по тому, как он отвечает в письмах, я чувствую, что он настроен жить, а не складывает руки, несмотря на тот ужас, который с ним произошел», — заключил артист.

Ранее Михаил Ефремов рассказал об отношении к сокамерникам.