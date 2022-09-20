Михаил Ефремов рассказал об отношении к заключенным и переосмыслении ценностей в тюрьме

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за то, что устроил смертельное ДТП в 2020 году, рассказал об отношении к сокамерникам. Об этом сообщает Starhit.

Артист поведал, что раньше относился к заключенным нормально, а после освобождения из тюрьмы будет относиться еще лучше, так как в колонии сделано все, чтобы исправить человека.

«Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на волю, буду относиться еще лучше, потому что это все-таки большой опыт. Человек, который прошел лишение свободы, у него было время и подумать, и поменяться. Наш фильм называется "Переоценка ценностей", вот переоценка ценностей тут происходит практически с каждым», — отметил Ефремов.

Актер добавил, что в заключении есть все условия для того, чтобы человек смог измениться в лучшую сторону: «В колонии сделано все, чтобы человека исправить: и распорядок дня, и работа, и мужской коллектив, но в данном случае все зависит от человека. Если человек хочет исправиться, он исправится. Это как с педагогикой, важно не научить, а важно научиться».

Ефремов поделился, что в заключении стал больше читать, а также занялся созданием собственного документального фильма.

Ранее российский актер Никита Ефремов рассказал, что столкнулся с давлением со стороны общества после ареста его отца, артиста Михаила Ефремова.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался.