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Никита Ефремов рассказал о давлении после ареста отца

Актер Никита Ефремов рассказал, что столкнулся с давлением после ареста отца
Никита Ефремов

Никита Ефремов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский актер Актер Никита Ефремов рассказал, что столкнулся с давлением со стороны общества после ареста его отца, артиста Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Кинопоиск».

«У меня отец в тюрьме, процесс транслировался в медиа на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься!» — вспомнил актер.

Он отметил, что в сложной ситуации ему помогла медитация, которой он занялся после отказа от алкоголя и наркотиков. В настоящее время он проходит девятимесячный курс по медитации, который, по словам артиста, позволяет ему ответить на многие внутренние вопросы. «Чего я, собственно, боюсь на самом деле? За что я так отчаянно держусь и зачем все внутри себя контролирую?» — сказал Ефремов.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался.

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Марина Погосян
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