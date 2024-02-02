Охлобыстин назвал худшее наказание для Ефремова

Охлобыстин назвал терзания совести худшим наказанием для Ефремова

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин назвал худшее наказание для своего коллеги, артиста Михаила Ефремова, отбывающего срок в тюрьме за смертельное ДТП. Об этом он сообщил в разговоре с KP.RU.

Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — его собственные терзания. Конечно, совершенное преступление требовало определенного наказания. Но у Михаила до этого уже были проблемы со здоровьем. Плюс там меловая вода и сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты Иван Охлобыстин актер

Охлобыстин также добавил, что Ефремов «представляет огромный интерес для отечественной культуры», так как является великолепным актером и режиссером. Помимо этого, звезда сериала «Интерны» выразил надежду на то, что его коллега сможет выйти из тюрьмы через 1,5-2 месяца по условно-досрочному освобождению (УДО).

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

Ранее Охлобыстин ответил на вопрос о том, простят ли россияне участников «голой вечеринки», устроенной ведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой.