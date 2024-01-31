Охлобыстин ответил на вопрос о прощении россиянами участников «голой вечеринки»

Охлобыстин заявил, что участники «голой вечеринки» будут прощены добрым народом

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин ответил на вопрос о том, простят ли россияне участников «голой вечеринки», устроенной ведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой. Своим мнением он поделился в разговоре с РИА Новости.

Артист назвал российский народ «добрым и всепрощающим», а также выразил уверенность в том, что люди простят артистов, которые присутствовали на мероприятии. По его мнению, в какой-то момент обществу просто станет жалко артистов, чьи концерты отменяют из-за скандала вокруг вечеринки.

«Речь не идет о потери любви, речь идет о брезгливости скорее. Ну людям надоело. Люди не могут жить вот этими слизистыми, короче говоря. Культура — это другое. Культура — это призыв за горизонт. А мы как-то о горизонтах-то забыли, все в области паха находимся. Я не ханжа, просто это объективно», — подчеркнул Охлобыстин.

В декабре прошлого года актер предрек революцию в России из-за «голой вечеринки» Ивлеевой.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина отреагировала на участие артистов в скандальном мероприятии.