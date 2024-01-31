Бабкина отреагировала на участие артистов в «голой вечеринке» Ивлеевой

Бабкина призналась, что сама не приняла бы участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

Народная артистка России Надежда Бабкина отреагировала на участие артистов в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом она сообщила в разговоре с РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, простят ли россияне принявших участие в мероприятии звезд, например Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, певица ответила, что не знает, а также призналась, что даже не думает об этом.

«Это пусть они думают. Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо», — заявила Бабкина.

Исполнительница также добавила, что ее на скандальное мероприятие никто не звал, а если бы она была приглашена, то отказалась бы от участия.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал участников «голой вечеринки» пойти работать в ДК.