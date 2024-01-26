Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:32, 26 января 2024Культура

В Госдуме участников «голой вечеринки» призвали пойти работать аниматорами

Депутат Шолохов: участники «голой вечеринки» не смогут зарабатывать как раньше
Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева

Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал участников «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой пойти работать в ДК. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

«Пусть идут работать в ДК, на тот уровень учреждения культуры, которого они заслуживают, — массовика-затейника и аниматора», — отметил политический деятель.

Парламентарий подчеркнул, что общество никогда не простит Филиппу Киркорову, Лолите и другим артистам их поступка, а также заявил, что гости мероприятия никогда не смогут начать зарабатывать как раньше.

«Артистам глубоко фиолетово, простило их общество или нет. Им важно, ходят ли к ним на концерты, платят ли им деньги. И сейчас мы видим, что все эти извинения основаны на одном: "У меня отменили концерт, верните назад, как было, я готов для этого сделать все"», — резюмировал Шолохов.

Ранее в Госдуме отреагировали на поездку российского певца Димы Билана в Донецкую народную республику после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «ГУР, ВСУ знали, что мы туда везем украинских военнослужащих». Путин прокомментировал крушение Ил-76 под Белгородом

      Турист в ОАЭ попросил соседей не шуметь и оказался под угрозой ареста

      74-летняя блогерша примерила молодежные наряды и восхитила подписчиков

      МИД России заявил об отсутствии традиции совать нос во внутренние дела стран

      Участников дрифта с фейерверками в Москве привлекли к ответственности

      МИД обвинил Запад во главе с США в попытке удержать глобальное доминирование

      Влияние Китая на мировой нефтерынок оценили

      МИД России заявил о глубоком кризисе в отношениях с Францией

      Россиянин под видом оформления опеки украл квартиру у инвалида

      Менеджер отеля с футфетишем изнасиловал пьяных туристок и пошел под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше