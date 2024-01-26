В Госдуме участников «голой вечеринки» призвали пойти работать аниматорами

Депутат Шолохов: участники «голой вечеринки» не смогут зарабатывать как раньше

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал участников «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой пойти работать в ДК. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

«Пусть идут работать в ДК, на тот уровень учреждения культуры, которого они заслуживают, — массовика-затейника и аниматора», — отметил политический деятель.

Парламентарий подчеркнул, что общество никогда не простит Филиппу Киркорову, Лолите и другим артистам их поступка, а также заявил, что гости мероприятия никогда не смогут начать зарабатывать как раньше.

«Артистам глубоко фиолетово, простило их общество или нет. Им важно, ходят ли к ним на концерты, платят ли им деньги. И сейчас мы видим, что все эти извинения основаны на одном: "У меня отменили концерт, верните назад, как было, я готов для этого сделать все"», — резюмировал Шолохов.

Ранее в Госдуме отреагировали на поездку российского певца Димы Билана в Донецкую народную республику после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой.