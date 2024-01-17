В Госдуме отреагировали на поездку Билана в ДНР после «голой вечеринки»

Депутат Шолохов: поездка Билана в ДНР после вечеринки Ивлеевой ничего не меняет

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отреагировал на поездку российского певца Димы Билана в Донецкую народную республику (ДНР) после участия в скандальной вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru.

Депутат подчеркнул, что посещение артистом ДНР ничего не меняет.

«С одной стороны, он, конечно, реабилитируется [за вечеринку Ивлеевой]. Хотя он якобы говорил, что непублично [посещал Донбасс]. Теперь он делает это публично, и понятно, с чем это связано. Главное не это, не очень важно, что делает Билан и остальные из этой "замечательной" плеяды, дело не в простить и забыть. Дело в том, что пройдет немного времени и все вернется на круги своя», — отметил государственный деятель.

Шолохов также добавил, что, несмотря на участие звезд в скандальном мероприятии, россияне готовы ходить на их концерты. По его мнению, гостей вечеринки надо «бить рублем»: «И это самая большая проблема. У нас очень много людей, готовых платить за такое. Это гораздо важнее, а не те пассы, которые будут делать все из этих засвеченных персонажей».

Ранее стало известно, что Билан посетил ДНР после участия в голой вечеринке Ивлеевой. Артист побывал в Республиканском травматологическом центре, где преподнес детям подарки. Помимо этого, он привез детскому центру в Горловке кондиционеры и передал 3 миллиона рублей в приют для бездомных животных. Из другого приюта исполнитель забрал домой кота, которого решил назвать Шахтером.