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17:31, 16 января 2024Культура

Дима Билан посетил ДНР после голой вечеринки Ивлеевой

Певец Дима Билан посетил ДНР после участия в голой вечеринке блогерши Ивлеевой

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский певец Дима Билан посетил Донецкую народную республику (ДНР) после участия в скандальной вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает издание Zov.

Артист побывал в Республиканском травматологическом центре, где преподнес детям подарки. Помимо этого, он привез детскому центру в Горловке кондиционеры и передал три миллиона рублей в приют для бездомных животных. Из другого приюта исполнитель забрал домой кота, которого решил назвать Шахтером.

В рамках поездки певец встретился с участниками специальной военной операции на Украине и мирными жителями, которым необходимо протезированием. Благодаря материальной помощи Билана пострадавшим сделают протезы и организуют реабилитацию.

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который тоже являлся одним из гостей голой вечеринки Ивлеевой, пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица».

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      Анастасия Астахова
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