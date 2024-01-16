Дима Билан посетил ДНР после голой вечеринки Ивлеевой

Певец Дима Билан посетил ДНР после участия в голой вечеринке блогерши Ивлеевой

Российский певец Дима Билан посетил Донецкую народную республику (ДНР) после участия в скандальной вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает издание Zov.

Артист побывал в Республиканском травматологическом центре, где преподнес детям подарки. Помимо этого, он привез детскому центру в Горловке кондиционеры и передал три миллиона рублей в приют для бездомных животных. Из другого приюта исполнитель забрал домой кота, которого решил назвать Шахтером.

В рамках поездки певец встретился с участниками специальной военной операции на Украине и мирными жителями, которым необходимо протезированием. Благодаря материальной помощи Билана пострадавшим сделают протезы и организуют реабилитацию.

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который тоже являлся одним из гостей голой вечеринки Ивлеевой, пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица».