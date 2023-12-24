Охлобыстин предрек революцию из-за вечеринки Ивлеевой

Актер Иван Охлобыстин: голая вечеринка Ивлеевой может привести к революции

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин предрек революцию в России из-за голой вечеринки ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

По его словам, участники спецоперации восприняли мероприятия как личное оскорбление. Артист допустил, что появление гостей вечеринки в новогодней программе «Голубой огонек» может показаться военным издевательством со стороны властей. «Они будут считать, что наша власть откровенно издевается над ними и их близкими, что считает их грязью и рабами, не имеющими права иметь свое мнение. А именно так и начинаются революции...», — заявил Охлобыстин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал вырезать участников голой вечеринки Ивлеевой из телеэфира из-за их «неподобающего поведения».

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях и СМИ, вызвали волну возмущения. В частности, мероприятие попросили проверить на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).