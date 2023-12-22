В Госдуме призвали убрать с телеэкранов участников голой вечеринки Ивлеевой

Депутат Гусев призвал вырезать из телеэфира участников голой вечеринки Ивлеевой

Участников голой вечеринки актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой следует убрать из эфиров главных российских телеканалов, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Его слова приводит News.ru.

Политика возмутило «неподобающее поведение» присутствовавших на мероприятии, многих из которых считают «кумирами и образцом для подражания». Он также счел неуместным то, что подобная вечеринка была организована в преддверии 2024 года, объявленного в России Годом семьи. По мнению депутата, вульгарное поведение артистов недопустимо в обществе, которое отстаивает традиционные семейные ценности.

В связи с этим он обратился к руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ, призвав их вырезать из телеэфира гостей вечеринки. «Предлагаю вам вырезать "героев" вечеринки из эфира возглавляемого вами телеканала, включая новогодние и, тем более, рождественские передачи, убрать их из титров, а в случае отсутствия возможности удалить их представления — использовать замену изображения и голоса», — говорится в письме Гусева.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Среди гостей, в частности, были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие. Мероприятие вызвало общественное негодование, его попросили проверить на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).