Стало известно отношение семьи пострадавшего в ДТП с Ефремовым к УДО актера

Mash: семья погибшего в ДТП с Ефремовым против УДО актера

Семья пострадавшего в ДТП с Михаилом Ефремовым против условно-досрочного освобождения (УДО) российского актера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, родственники не простили звезду и не планируют поддерживать очередное его ходатайство об УДО. Они говорят, что до сих пор не получили личных извинений ни от Ефремова, ни от его адвоката.

Отмечается, что актер планирует написать письмо с извинениями и передать его семье потерпевшего через адвоката.

Ранее стало известно, что Ефремов подаст на очередное УДО в сентябре 2024 года. 24 апреля Ефремову отказали в досрочном особождении. Отказ был связан с нарушением им режима пребывания в колонии Белгородской области, где он отбывает наказание.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.